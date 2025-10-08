«Usted me encanta, disculpe lo atrevido»: Notera del matinal de CHV aceptó petición de joven galán en plena transmisión

Durante la mañana de este miércoles, se vivió un inesperado momento en el matinal de CHV, «Contigo en la Mañana». Es esta instancia la notera Daniela Muñoz estaba haciendo un despacho y fue sorprendida por un joven galán.

La periodista estaba en una de las fiscalizaciones vehiculares en el límite entre La Granja y San Ramón.

Y en este momento, un joven se acercó a Daniela Muñoz para piropearla. «Yo la amo a usted. Usted me alegra el día. No es de noche y usted es una estrella que anda en la calle», le mencionó el galán, quien tiene 23 años.

Frente a esto, la periodista de 31 años se mostró sorprendida y mencionó: «Ay, no, me mató».

Periodista de CHV le aceptó petición a joven galán

En este contexto, le hizo una inesperada petición a la notera del matinal «Contigo en la Mañana». En concreto, le pidió que se sacarán una foto.

Frente a esto, la periodista respondió positivamente. Vale señalar que el joven reconoció que estaba nervioso. Además, reveló que su fan y que reacciona a todas sus publicaciones.

«Usted es alegría, belleza», le confesó el chiquillo a la notera de CHV.

Ante esto, la comunicadora mencionó: «Nunca se me habían declarado así».

Vale señalar que el joven se justificó e indicó: «Es que usted me encanta, disculpe lo atrevido».

A lo que Daniela Muñoz contestó, fiel a su humor: «Está todo bien».

