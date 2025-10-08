Reconocida figura aclara su salida de TV+ y revela que fue despedido a través de un audio: «Voy a subir y bajar al director del espacio»

Este lunes, en el programa «Noche de suerte» de TV+, Nicolás Solabarrieta se tomó un tiempo para despedirse del programa, el que inició hace poco tiempo.

En esta instancia, el exparticipante de Tierra Brava se mostró agradecido de la oportunidad y señaló que su salida fue por un cambio editorial. Sin embargo, horas después indicó la verdad detrás de su salida.

Resulta que en conversación con el programa «Que te lo Digo», el hijo de Nicolás Solabarrieta e Ivette Vergara indicó que hace algunos días, cuando estaba de viaje en México, recibió un audio, en el que le comunicaron que no seguía en el espacio de concursos.

La salida de Nicolás Solabarrieta de programa de TV+

Sergio Rojas señaló que la salida podría no haberse dado en muy buenos términos. Esto debido a que el joven fue visto ofuscado conversando por teléfono en el aeropuerto. De hecho, se escuchó que dijo: «Voy a ir el lunes y voy a subir y bajar al director del espacio».

«Estaba muy ofuscado más que nada por la manera (…) cuando el programa da este vuelco de farándula muy dura yo soy el primero en decirle ‘chicos, si este programa continúa esta línea yo lo voy a evaluar porque no me siento cómodo», explicó Solabarrieta.

En este sentido, había determinado que él le informaría a la producción si quería dejar el programa. No obstante, esto no ocurrió así.

«Yo me fui a trabajar a México (…) y cuando estoy allá me llega un audio un sábado a las tres de la mañana comunicándome básicamente que ya se había tomado la decisión», indicó.

«Y yo como ‘espérate, esta semana estaba todo bien’, el martes me dijeron que el programa salió increíble (…) ‘entonces no entiendo, me mandai’ un audio estando en México, porque no esperar a que llegue a Chile’ me parece que las cosas no deberían funcionar así», añadió Nicolás Solabarrieta.

Además, el joven negó el rumor de que Ivette Vergara habría llamado a Joaquín «Zim» Guzmán para amenazarlo tras su salida del programa.

No obstante, Nicolás Solabarrieta dio a conocer que su madre efectivamente lo llamó. Esto con el objetivo de pedirle explicaciones por la forma en que lo desvincularon, ya que ella fue una de las personas que ayudó para que el espacio llegara a TV+.