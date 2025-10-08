Fiebre de Baile: estos son los primeros nominados a eliminación del nuevo estelar de CHV

Durante este martes 7 de octubre, se emitió un nuevo capítulo del nuevo estelar de CHV, Fiebre de Baile. Instancia en la que se definieron a los primeros nominados a eliminación.

Vale señalar que en esta oportunidad la temática volvió a ser baile bajo la lluvia. Además, bailaron los participantes que perdieron su duelo el domingo

Y luego de sus presentaciones, el jurado que se compone por Raquel Argandoña, Edymar Acevedo, Power Peralta y Vasco Moulian, los evaluaron. En este contexto, los puntajes más bajos pasaron directamente al duelo de eliminación.

Vale señalar que en este capítulo del estelar de CHV bailaron Raquel Castillo, Daniela Castro, Kike Acuña, Ini Cifuentes, Faloon Larraguibel, entre otros participantes.

Los primeros nominados a eliminación en Fiebre de Baile

Los participantes que se encuentran en zona de riesgo son Raquel Castillo (23), Daniela Castro (23), Kike Acuña (24) e Ini Cifuentes (24). De este modo, uno de ellos se despedirá del programa durante este miércoles.

Por otro lado, los mejores evaluados de la jornada fueron Skarleth Labra y Francisco Reyes. Vale señalar que ambos obtuvieron 30 unidades.

Es importante mencionar que en el capítulo de este miércoles, se desarrollará una lucha por la inmunidad. En esta instancia se enfrentarán Princesa Alba, María José Quiroz, Cony Capelli y Gabriel Urzúa, quienes buscarán ser el mejor de la primera semana.

Recordemos que este programa que es conducido por Diana Bolocco se va a transmitir este miércoles 8 de octubre en horario estelar.

