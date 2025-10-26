Ya estarían ensayando: Filtran dos nuevas participantes que entrarían a Fiebre de Baile en los próximos días

El éxito de Fiebre de Baile ha sido tal, que ya ingresaron 4 participantes más, aparte del elenco original, a la competencia. Ellos son Raimundo Cerda, Claudio Valdivia, Cata Days y Carlyn Romero.

Ahora, en redes sociales, fanáticos han especulado con el ingreso de nuevos participantes para hacer durar más la competencia. En específico, se filtró la supuesta confirmación de dos nuevas participantes, aún sin fecha de entrada.

Filtran dos nuevas participantes que entrarían a Fiebre de Baile

El portal Infama, reconocido por filtrar y adelantar información exclusiva del espectáculo, volvió a entregar información exclusiva de Fiebre de Baile. Ya había adelantado los ingresos al programa, y esta vez, anunció la confirmación de dos nuevas integrantes.

Primero, aseguró que estaría confirmada Nydian Fabregat, modelo española que ya participó de Fiebre de Baile, en su formato original en 2012. Sin embargo, Fabregat lleva mucho tiempo alejada de las pantallas, lo que marcaría un icónico regreso.

Por otro lado, la segunda confirmada para el programa sería la modelo y comunicadora Camila Andrade. A diferencia de Fabregat, Andrade lleva un buen tiempo apareciendo en la farándula nacional, e incluso, fue parte de la segunda temporada de Gran Hermano Chile, también de Chilevisión.

Eso sí, desde Infama no entregaron mayor detalle, por lo que no se sabe cuando entrarán a la competencia, si es que la filtración es cierta. En sus historias de Instagram, aseguraron que ya estarían ensayando para su debut.

Hasta el momento, el portal ha adelantado todas las sorpresas de Fiebre de Baile, por lo que sus seguidores confían en esta información.

