Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Cada vez falta menos para el Festival de Viña 2026 y se comienza a rumorear con respecto a los artistas que llegarían a la Quinta Vergara.

En este sentido, empezó a sonar con fuerza que una reconocida artista nacional, podría ser parte del esperado certamen. Hablamos ni más ni menos que de Mon Laferte, quien tiene una sólida carrera y gran conexión con la gente.

Vale señalar que hacer un par de semanas, la artista nacional que recientemente estrenó su disco «Femme Fatale» estuvo presente en RadioActiva. Instancia en las que no escondió sus deseos de volver al Festival de Viña.

«Siempre me va a seducir (…) Siempre voy a estar dispuesta a tocar en Viña del Mar. Cuando a mí me inviten, yo voy a decir siempre que sí», indicó en dicha oportunidad.

Y según consignó ADN, se rumorea que Mon Laferte podría ser uno de los números estelares del Festival de Viña 2026.

Mon Laferte podría volver al Festival de Viña

De acuerdo al medio ya nombrado, la destacada cantante estaría negociando para llegar nuevamente al certamen viñamarino. Recordemos que su última vez fue el 2020. Instancia, en la que supo conectar con el público.

En estos momentos, la intérprete está promocionando su disco «Femme Fatale», el que, según sus mismas palabras, es uno de los más personales y oscuros de su trayectoria.

En caso de que se concrete el retorno de Mon Laferte al Festival de Viña, sería un hecho importante para el certamen y la artista. De este modo, se reafirmaría su posición en la escena chilena.

Por otro lado, el anuncio oficial del line up se podría realizar en el transcurso de la primera semana de noviembre.

Recordemos que el Festival de Viña 2026 se llevará a cabo entre el 22 y 27 de febrero. Además será conducido por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

