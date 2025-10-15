Mon Laferte sueña con llegar al Estadio Nacional y confiesa su amor por el Festival de Viña

Durante la jornada de este miércoles, en RadioActiva tuvimos una invitada de lujo. Se trata de ni más ni menos que de la popular cantante nacional, Mon Laferte, quien estuvo conversando con José Luis Godoy, DJ Black y Lucho de Chile en «El Portal del Web» sobre su carrera, conexión con Chile y más.

En esta oportunidad, la cantante nacional habló de diversos temas. Entre ellos, el momento que vive actualmente la música popular, que por mucho tiempo fue ninguneada en nuestro país.

«Somos muy clasistas, y eso ha ido cambiando un poquito y eso me da gusto (…) Me encanta que hoy por fin se reconozca a los artistas porque son artistas, y que si vienes de la clase popular o de donde sea, está bien, está increíble», indicó Mon Laferte.

Mon Laferte y sus deseos de presentarse en el Estadio Nacional

No caben dudas de que un concierto en el Estadio Nacional es un importante hito para cualquier artista nacional. Ya se presentaron Los Bunkers y Myriam Hernández. Además, próximamente lo harán Los Jaivas y Macha y El Bloque Depresivo.

En este sentido, con respecto la posibilidad de llegar este importante recinto, Mon Laferte señaló: «Ay, sería hermoso. Me encantaría la verdad ¿Y sabes qué me emociona mucho? Que hay muchos artistas chilenos que hagan estadio. Eso está increíble. Antes uno pensaba que los estadios eran solo para los gringos, y ahora hay muchos artistas haciendo estadios».

Además, la cantante nacional reconoció que le encanta el Festival de Viña y que «siempre me va a seducir».

«Me acuerdo que todos los veranos comíamos uva con mi abuela viendo el festival», recordó Mon Laferte.

Asimismo, la intérprete de «Tu Falte de Querer» confesó que «para mí siempre va a ser uno de los momentos más especiales de mi carrera, la primera vez que yo estuve en Viña. Marcó como un antes y un después, fue un momento muy especial»

«Yo siempre voy a estar eh dispuesta a tocar en Viña del Mar. Cuando a mi me inviten, yo voy a decir siempre que sí», agregó.

