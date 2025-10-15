Se confirma la salida de icónica figura de TVN tras ocho años en el canal: «He decidido no renovar mi contrato»

Luego de un largo tiempo de incertidumbre, se confirmó la salida de una icónica figura de TVN. Hablamos de ni más ni menos que de Carmen Gloria Arroyo.

Vale señalar que el programa «Carmen Gloria a tu Servicio» va a seguir con sus grabaciones hasta fin de año. Instancia, en la que la abogada pondrá fin a su etapa en el canal estatal, en el cual estuvo por ocho años.

Carmen Gloria Arroyo deja TVN tras ocho años en el canal

Mediante un comunicado, Carmen Gloria Arroyo reveló detalles de su salida del canal estatal.

«He decidido no renovar mi contrato con Televisión Nacional de Chile, el que culmina el 31 de diciembre. Hasta esa fecha seguiré cumpliendo plenamente mis funciones y presente en las pantallas de TVN», indicó la abogada.

Además, con respecto a los motivos de su salida, Carmen Gloria Arroyo mencionó: «Las circunstancias actuales dificultan proyectar el programa y resguardar a quienes lo hacen posible, por lo que esta decisión me parece la más coherente y responsable»

Por otro lado, en conversación con LUN, señaló: «Todos estamos supercómodos, pero no podemos proyectarnos ni tener certeza en el futuro debido a la inestabilidad de TVN».

En tanto, sobre su futuro laboral, la profesional indicó: «Estamos evaluando con toda la responsabilidad ofertas hasta que estemos absolutamente convencidos de que tomamos la opción correcta».

Es importante mencionar que TVN pasa por un complicado momento en temas económicos. Solamente en 2024 hubo pérdidas cercanas a 18 mil millones de pesos, la que es la cifra más alta en la historia de la señal estatal.

Además, a esto se le suma la renuncia de Francisco Vidal, quien se desempeñaba como presidente del directorio y fue reemplazado por Jaime Gazmuri.

