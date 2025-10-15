Latife Soto había advertido sismos que afectan a la región de Coquimbo y su otra predicción genera gran preocupación

Hace meses, Latife Soto sorprendió tras señalar que la Región de Coquimbo se vería afectado por movimientos telúricos.

«La Tierra está en una etapa de movimiento, el cordón de fuego está activo, entonces estamos con energía de sismo», explicó la guía espiritual en «La Hora de jugar de Mega».

En dicha instancia, la tarotistal tiró sus cartas y expresó: «Estas cartitas están diciendo que puede haber algo en Perú y que eso se sienta en el norte de Chile. Esas espadas están diciendo que la Cuarta Región puede ser otra zona que puede tener un sismo».

Y en las últimas semanas, se han registrado fuertes sismos en la Región de Coquimbo. El de esta mañana que fue de más de 5,6 grados. Además, a inicio de mes se registró otro de 5.5.

La otra predicción de Latife Soto

En dicha instancia, la tarotista expresó: «Nosotros somos un país que estamos acostumbrados, así que no se preocupen. En Perú puede ser más fuerte que acá».

Vale señalar que Latife Soto no pudo reconocer los grados de los temblores que estaban por llegar y expresó: «Si viene algo, ojalá no sea desastrozo».

Sin embargo, esto no fue todo. Resulta que la guía espiritual también encendió las alarmas con otra predicción.

«Tenemos que aprender las lecciones. El mar va a estar presentando anomalías. Todo lo que sea elemento agua va a estar muy agresivo. Esto está hablando de que va a haber una situación peligrosa en el Pacífico», indicó Latife Soto, quien indicó que un hotel caería al mar. Sin embargo, dicho presagio sigue sin cumplirse.

