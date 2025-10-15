Fernando Solabarrieta se sincera sobre su lucha contra las adicciones: «Me fui a la mier…»

Este martes se emitió el segundo capítulo de «El Internado», el nuevo reality de Mega. Y en esta instancia, Fernando Solabarrieta sorprendió con una sincera confesión de su vida personal.

Resulta que en conversación con Efrén Reyero, reconocido periodista nacional, habló de sus adicciones y del momento en que estuvo separado de Ivette Vergara.

Vale señalar que esto comenzó tras recordar a Diego Maradona.

«No era un genio en la cancha, era un genio en la vida. Me decía ‘yo jugaba, llevaba tres días parado, tres días sin dormir, jugaba y lo peor, ganábamos 1 a 0, gol mío. No sé cómo lo hacía, pero lo hacía. Eso era lo peor para mí, porque yo podía seguir'», indicó Fernando Solabarrieta.

«Yo lo sé porque yo padezco algo parecido. Es una lucha diaria, no digo que ya lo he superado, no, porque es una lucha diaria», agregó.

Fernando Solabarrieta se sincera sobre sus adicciones

«Yo coqueteé con esta mierda durante muchos años, y el año pasado, entre la mitad del 2023 y 2024, estuve separado como cuatro meses. Esos cuatro meses fue un descontrol, aumenté mi nivel de frecuencia y de cantidad de consumo. Y llegué a índices terribles, terribles», mencionó Fernando Solabarrieta.

En este sentido, añadió: «Ahí me fui a la mierda. Después de muchísimo, de más de 25 años coqueteando, yo decía, ‘ya, se da cuenta mi mujer’. Ocho meses, seis meses, un año, sin nada… volvía».

Además, Fernando Solabarrieta confesó que «hubo un aumento de consumo brutal y la cantidad brutal en el que empecé a consumir, no podía parar. Ahora hace casi un año, pero en el medio tuve una recaída. Ahí estoy. Por eso digo, sí, estoy bien, pero es una lucha diaria, porque es todos los días».

En este sentido, en el reality de Mega reconoció: «Nunca la extrañé, nunca nada. Cuando sucedió ese aumento de consumo brutal y la cantidad brutal en el que empecé a consumir, no podía parar».

Igualmente, Fernando Solabarrieta reconoció que la última vez que consumió fue «hace casi un año, pero en el medio tuve una recaída. Ahí estoy. Por eso digo, sí, estoy bien, pero es una lucha diaria, porque es todos los días».

Frente a esto, Efrén lo felicitó. «Enhorabuena, porque hay que tener dos huevos. Eso es para quitarse el sombrero para admirar a una persona, porque no es fácil», indicó el español, quien posteriormente le dio un abrazo.

También te podría interesar: El nuevo reality de Mega, «El Internado» tiene a su primer eliminado

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google