El nuevo reality de Mega, «El Internado» tiene a su primer eliminado

En el capítulo de este martes del nuevo reality de Mega, «El Internado», se desarrolló una intensa competencia de equipo, de la cual salió el primer eliminado.

En esta instancia, el actor español Adrián Pedraja (equipo verde) y Ellans de Santis (equipo rojo), quienes estaban nominados, tuvieron la responsabilidad de asignar los roles de sus compañeros para lograr su permanencia en el espacio.

Vale señalar que el duelo de eliminación contempló dos pruebas simultáneas. Una física, para obtener los ingredientes, y otra gastronómica.

Adrián fue el primer en presentar las preparaciones. En esta instancia discutió con los chefs, a quienes les respondió. Esto después de que indicaron que no se preocupó de supervisar la elaboración, a pesar de que se estaba en riesgo de eliminación.

De todos modos, el equipo verde recibió buenas críticas en general.

Luego, fue el turno del equipo rojo, el que también recibió buenas críticas. Sin embargo, se les cuestionó que a la carne le faltó sal.

El Internado de Mega ya tiene a su primer eliminado

Posteriormente, los jueces entregaron su veredicto. De este modo, eligieron a Ellans de Santis como el primer eliminado de «El Internado».

«Me voy con pena porque para mí era un sueño, pero no quiero pelear. Un gusto conocerlos», señaló entre lágrimas. Frente a esto, fue consolado por sus compañeros.

En tanto, Yann Yvin dijo que le gustó su personalidad y le aconsejó que siga adelante.

Sin embargo, este momento no estuvo exento de polémicas, ya que Laura Bozzo tildó de hipócritas algunos de sus compañeros del equipo verde que fueron a consolar al eliminado de «El Internado».

