Revelan tenso conflicto protagonizado por Laura Bozzo en «El Internado», nuevo reality de Mega: «Eres una vieja de mie…»

Todavía no se estrena el nuevo reality de Mega, «El Internado». Sin embargo, ya se reveló un fuerte conflicto que se vivió en el encierro.

Así se puede ver en un adelanto que compartió el canal privado a través de sus redes sociales. En este se puede ver que dos participantes tuvieron un fuerte encontrón.

Estamos hablando ni más ni menos que de Arenita y Laura Bozzo, quienes protagonizaron una tensa situación. De hecho, de acuerdo al registro compartido por Mega, esta situación habría dejado sorprendidos a sus compañeros.

«Alto impacto: ¿Qué habrá hecho enojar tanto a la ‘reina de los pokemones’?», indicaron desde Mega en la publicación que compartieron en Instagram.

Además, señalaron: «En un adelanto completamente exclusivo de El Internado, Arenita y Laura Bozzo se enfrascaron en una fuerte discusión donde se dijeron de todo«

A días de su estreno: revelan tenso momento en «El Internado» de Mega

En el registro que fue compartido por Mega, se puede ver una parte del tenso momento que protagonizaron la exchica Yingo con la popular animadora peruana.

En este sentido, visiblemente molesta y de manera directa, Arenita señaló: «No has aprendido nada en los 90 años que ya tienes. Eres una vieja de mierda»

Ante esto, Laura Bozzo se mostró molesta, no aguantó las palabras de la joven. De hecho se paró y se fue de la actividad que se estaba llevando a cabo. «A mí no me vas a insultar. Me voy», indicó.

Es importante señalar que el nuevo reality de Mega, espacio que contará con la conducción de Tonka Tomicic se estrenará el lunes 13 de octubre, después de Reunión de Superados.

