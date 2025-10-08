Joven impacta tras dar a luz en plena transmisión en vivo en Twitch: miles de personas presenciaron sus contracciones y momentos de dolor

Recientemente, miles de personas vieron cómo una influencer protagonizó un inesperado momento durante una transmisión en Twitch

Estamos hablando ni más ni menos que de Fandy, quien es conocida por sus transmisiones de World of Warcraft.

Todo comenzó después de que la influencer de 30 años avisó: «Rompí fuente, es hora del bebé», lo que dio paso a este inédito streams.

Mujer dio a luz en plena transmisión en Twitch

Este martes 7 de octubre, la creadora de contenido, Fandy, dio a luz a su hija Luna frente a más de 50 mil personas que la estaban viendo a través de Twitch.

El parto se llevó a cabo en la casa de la joven y tuvo una duración superior a ocho horas. Y fue transmitido completamente.

De acuerdo a lo informado por People, durante este momento, la mujer estuvo con su esposo, Adam. Además, de un equipo de asistentes que ayudaron en el proceso.

En la transmisión que lleva el nombre «Water Broke, Baby Time», lo que en español significa «rompí fuente, es hora del bebé», los seguidores de la mujer y pudieron ver sus momentos de dolor, presenciaron las construcciones. Hasta que finalmente, Fandy dio a luz.

Este registro se transformó en tendencia en redes sociales, ya que mostró algo completamente diferente en esta transmisión en vivo, que en general suelen tratar sobre videojuegos y entretenimiento,

Por otro lado, al momento de terminar con la transmisión en Twitch, Fandy agradeció a quienes la acompañaron. Además, definió el momento como «una experiencia totalmente insana» y mencionó que «fue un trabajo en equipo».

Es importante señalar que la influencer cuenta con más de 370 mil seguidores en la plataforma ya nombrada.

