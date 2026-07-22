Mineduc confirma suspensión de clases en diversas comunas para este jueves 23 de julio: revisa cuáles son

Durante este miércoles, el Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó suspensión de clases para diversas comunas para este jueves 23 y viernes 24 de julio debido a las consecuencias que ha generado el sistema frontal desarronado en el Norte Chico.

Esta medida tiene el fin de resguardar a docentes, estudiantes y trabajadores de la educación frente a las complicaciones que han generado las lluvias.

Revisa las comunas con suspensión de clases durante este jueves 23 y viernes 24 de julio

Vale señalar que el Mineduc confirmó que esta medida regirá en «establecimientos públicos y privados, en los niveles de educación parvularia, básica y media».

Las comunas con suspensión de clases durante este jueves 23 y viernes 24 de julio son todas las 15 de la Región de Coquimbo.

Además, lo mismo ocurrirá en algunos sectores de la Región de Atacama. Hablamos de la comuna de Tierra Amarilla y de la Provincia del Huasco (las comunas de Huasco, Vallenar, Freirina y Alto del Carmen).

De este modo, los apoderados deben estar pendientes a la información que entreguen las autoridades próximamente, quienes deberán evaluar las condiciones para el regreso de las clases en los sectores ya nombrados.

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