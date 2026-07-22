¡Tras gran éxito en sus primeras funciones! Anuncian nuevas fechas de La Jaula de las Locas en Chile: revisa cómo comprar entradas

La obra «La Jaula de las Locas» ha tenido gran éxito en Chile durante su primera semana en Teatro Estudio 13. El musical ha tenido una gran convocatoria y ha tenido funciones completamente llenas. De este modo, se ha posicionado como un gran panorama de invierno.

Esta gran respuesta de parte del público llevó a la producción a extender la temporada y anunciar nuevas presentaciones de la obra, que combina humor, música y emoción para abordar temáticas como la libertad de ser uno mismo, la diversidad y el valor de la familia.

Confirman nuevas funciones de «La Jaula de las Locas» en Chile

Las nuevas funciones se desarrollarán entre el miércoles 22 y el domingo 26 de julio. Vale señalar que se mantendrá el mismo elenco y la puesta en escena que ha sido aplaudida por quienes han disfrutado del espectáculo.

De miércoles a sábado, el espectáculo iniciará a las 20:00 horas. En tanto, el domingo será a partir de las 18:00 horas.

Esta obra ha triunfado en diversos escenarios a lo largo del mundo. «La Jaula de las Locas» presenta grandes números musicales y un destacado despliegue artístico. Con su mensaje centrado en la inclusión, el amor y el respeto por las diferencias, la historia mantiene su vigencia.

Las entradas se encuentran disponibles a través del sitio web de Ticketpro.

Vale señalar que «La Jaula de las Locas» es un exitoso musical de Broadway. Y desde su estreno en Chile, el montaje ha tenido una gran recepción. De este modo, se ha destacado al elenco y la producción, lo que la ha transformado en una gran experiencia para los asistentes.

En este sentido, quienes no han presenciado este espectáculo, tienen la oportunidad de disfrutar de esta gran propuesta teatral que ha cautivado a personas de diversas edades.

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