El clásico de Broadway La Jaula de las Locas llega por primera vez a Chile: cuándo se estrena y cómo comprar entradas

Este 15 de julio, se estrenará por primera vez en Chile un icónico musical de Broadway que por décadas ha conquistado a importantes escenarios del mundo. Se trata ni más de ni menos que de La Jaula de las Locas, que llega con una gran producción y uno de los elencos más destacados del teatro nacional.

Este montaje llegará a nuevo Teatro Estudio 13, ubicado en Providencia. Las funciones se llevarán entre miércoles y sábado a las 20:00 horas. En tanto, el domingo será a las 18:00 horas. Vale señalar que las entradas se encuentran disponibles a través de TicketPro.

Todo lo que debes saber de La Jaula de las Locas

Esta obra es considerada uno de los grandes clásicos del teatro musical internacional. Fue creada por Jerry Herman y Harvey Fierstein. Mientras que su debut fue en 1983 en Broadway.

Desde entonces, La Jaula de las Locas ha llegado a decenas de países, traducida a múltiples idiomas y ha recibido Premios Tony. De este modo, se ha transformado en una producción muy querida por el público.

Y la versión nacional contará con la licencia oficial de Concord Theatricals y ofrecerá un gran espectáculo. Este considera una orquesta interpretando toda la música en vivo, un elenco de 28 artistas que considera actores, cantantes y bailarines. Además, de una gran puesta en escena con destacadas coreografías, vestuario, escenografía y una propuesta visual que se inspira en las grandes producciones internacionales.

Eduardo Yedro está a cargo de la dirección artística. Mientas que la la producción la lideran Rodrigo Leiva y Ca-Dos Producciones.

El elenco se compone por figuras de teatro, televisión y música. Este es encabezado por Felipe Castro, Gonzalo Muñoz Lerner, Catherine Mazoyer, Manuel Castro y Tati Fernández, quienes interpretarán a populares personajes de la historia.

La Jaula de las Locas narra la vida de Georges y Albin, quienes son dueños de un cabaret en la Riviera Francesa. Su rutina cambia de manera repentina tras un acontecimiento familiar que hace que se desarrollen diversas situaciones divertidas y emotivas. La obra cuenta con humor, música y personajes entrañables. En tanto, la música, aborda tamáticas como el amor, la familia, la aceptación, la diversidad y la libertad de ser uno mismo.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google