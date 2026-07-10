Roberto Cox pidió auto de aplicación en Estadios Unidos y quedó más que sorprendido por particular detalle: no pasó desapercibido en redes

Por estos días, Roberto Cox se encuentra cubriendo el Mundial para Chilevisión. De este modo, el periodista ha dado mucho que hablar con su trabajo por Norteamérica. Y recientemente, llamó a la atención luego de pedir un vehículo de aplicación, el que contaba con un particular detalle. Resulta que el automóvil transitaba sin conductor por Atlanta.

El comunicador compartió un video en su cuenta de Instagram, en el cual se veía sorprendido por ocupar el asiento de copiloto en Jaguar totalmente autónomo.

«Uy, qué miedo, qué impresión esto», indicó Roberto Cox cuando iniciaba el recorrido. Posteriormente, mencionó riendo: «Esta es la vida que merezco, tener un chofer al cual no le pago nada»

Incluso, el periodista quedó tan conforme con la experiencia que indicó que le gustaría contar con algo similar en Chile cuando vuelva a su trabajo.

«Qué espectacular. Yo me quiero ir a trabajar así en Santiago todas las mañanas. Ganaría 30 o 45 minutos leyendo el diario, tomándome algo tranquilo, sin estrés», señaló Roberto Cox.

Las reacciones que dejó el video compartido por Roberto Cox

Como era de esperar, el video compartido por el periodista de CHV ha generado múltiples reacciones en redes sociales. De hecho, suma miles de «me gusta» y cientos de comentarios.

«Qué miedo, pero me encanta»; «Wow!!!! Me asusta, pero me gusta»; «Que bakan!! Acá en Chile no duraría ni un viaje ese auto»; «Por lo visto es más seguro que como manejan algunos»; «Al fin autos sin olor a peo»; «En Chile aumentaría la cesantía a un 30%»; «Es lo que necesito los fines de semana»; «Sólo faltan los autos voladores y estamos», fueron solamente algunos de los comentarios que recibió el post en redes sociales.

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