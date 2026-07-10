Jordi Castell revela supuesto vínculo de dos famosas con local para adultos y manda potente mensaje: «Como que me irrita ver…»

Recientemente, Jordi Castell estuvo presente en espacio «Seré Weón?», donde lanzó unas impactantes declaraciones en conversación con Julio César Rodríguez y Vasco Moulian.

En esta instancia, el fotógrafo soltó una bomba que involucra a dos mujeres famosas en Chile.

La nueva bomba de Jordi Castell

«Yo no puedo creer que estando en el living de mi casa me entere de cosas sórdidas», comenzó señalando Jordi Castell.

Posteriormente, indicó: «Me entero que en Rancagua hay un lugar que se llama Tía Ruth donde hay dos chiquillas que son ultramega famosas, que nunca se quisieron porque se disputaban el territorio de ellas llegar a hacer su espectáculo ahí, con sus chicas. ¿Me van a decir que no saben eso?».

Además, el fotógrafo expresó: «Tú comprenderás que yo no voy a echar al agua a cabras que se ganan la vida trabajando. Para mí la gerenta de una empresa tiene la misma prioridad de una chica que hace comercio sexual. Yo no juzgo».

«Me hace gracia que la televisión tenga a estas dos cabras enfrentadas y nadie recoja lo sabroso de la historia de ellas dos, de por qué se odian. No lo voy a decir acá porque tú tienes acceso a una de ellas, directo», le señaló a Vasco Moulian.

En este sentido, Jordi Castell lanzó un descargo contra los espacios de farándula. «Mi pregunta es: ¿somos tan hue…? Porque ningún programa de farándula recoge eso y es lo sabroso, encuentro yo. Lo sabroso no es qué nota le pusiste tú o Raquel a la que estaba bailando, mientras la otra la mira con cara de cordero degollado. No», mencionó.

Asimismo, añadió: «Como que me irrita ver todos estos programas de farándula donde todos los panelistas se pelean entre ellos de forma super mediocre para tener más pantalla, cuando en el fondo hay contenido mucho más atractivo como, por ejemplo, estas dos cabras. Podría seguir eternamente».

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