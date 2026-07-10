Emilia Dides enfrenta complejo momento personal: «Cómo cambia la vida…»

Recientemente, Emilia Dides recurrió a sus redes sociales para dar a conocer que enfrenta un complejo momento personal.

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, la modelo y cantante chilena dio a conocer que uno de sus familiares cercanos enfrenta una difícil situación de salud.

Emilia Dides revela compleja situación

Resulta que durante este jueves, la ex Miss Universo Chile dio a conocer que durante los últimos días se ha complicado la salud de su abuelita.

Emilia Dides compartió una foto de su abuelita con su hija Mía en brazo y escribió: «Cómo cambia la vida… esto fue hace un mes y hoy mi abuelita está luchando por estar aquí».

Además, añadió: «Eres una guerrera, solo fe y lindas energías».

De todos modos, la cantante no entregó mayor información con respecto al estado de salud de su abuelita.

Por otro lado, como era de esperar, la historia de Emilia Dides recibió múltiples mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

«Que mi Dios la ayuda, bendiciones»; «Mucha fuerza para tu abuelita»; «Qué hermosa tu abuela. Solo mucha fe»; «fuerza hermosa»; Ánimo Emi, es una guerrera, todo va a salir bien»: «Mucha fuerza para ella»; «pronta recuperación para ella»; «un abracito cariñoso, nada es imposible para Dios, ten fe»: «Mucha fuerza para que salga adelante»; «mucha fuerza y fe», fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la ex Miss Universo Chile ante este difícil momento.

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