Pamela Díaz alza la voz tras grave acusación en su contra

Hace algunos días, Sergio Rojas dio mucho que hablar por dar a conocer una grave acusación en contra de Pamela Díaz en su programa «Que te lo digo» de Zona Latina.

En concreto, el periodista de farándula expuso el relato de una mujer, quien denunció que «La Fiera» habría abandonado a una perrita luego de su quiebre con Fernando Téllez.

De acuerdo al testimonio, la perrita habría aparecido en la comuna de Colina. «La contactaron y ella nunca fue a buscar a la perrita. Mi nana la sigue teniendo, alimentando y dándole cariño, hasta el día de hoy», indicó la mujer que se puso en contacto con «Que te lo digo».

Esto no pasó desapercibido en el programa. De hecho, Luis Sandoval mencionó: «¡No quiero creer que alguien pueda abandonar a su mascota! ¿Cómo alguien es capaz de dejarla botada?».

Además, Paula Escobar indicó que la persona que hizo la acusación sería «alguien tremendamente confiable«.

Vale señalar que Pamela Díaz no respondió a esta grave acusación durante la emisión del programa. Sin embargo, después reaccionó a una publicación en redes sociales.

La reacción de Pamela Díaz

La cuenta de Instagram @tvmascotas, compartió una publicación y «La Fiera» reaccionó.

«Que tremendo. Como le gusta a este programa mentir», escribió Pamela Díaz, quien recibió múltiples comentarios y mensajes de apoyo.

De todos modos, Pamela Díaz no ha profundizado con respecto a esta acusación.

También te podría interesar: Popular programa de Mega llegó a su fin tras 10 capítulos y así reaccionó Julio César Rodríguez: importante anuncio

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google