«Quiero pedir…»: Aroldo Maciel hace importante aclaración tras anunciar supuesto terremoto para Chile

Luego del doble terremoto que se desarrolló en Venezuela a finales del mes pasado, el brasileño Aroldo Maciel generó gran impacto una advertencia para Chile.

Aroldo, quien ha ganado gran popularidad debido a que asegura que tiene un método para poder adelantar sismos, analizó los movimientos que se desarrollaron en el país caribeño.

Si bien no existe un método que cuente con respaldo científico para poder predecir estas situaciones, el brasileño asegura que un evento que se desarrolla en algún punto, podría «liberar energía» en otro lugar del mundo.

En este sentido, después de los terremotos en Venezuela, Aroldo Maciel mencionó que se podría venir un terremoto para Chile. De hecho, en su momento dio fechas y se refirió a la intensidad que podría tener.

Y recientemente, el brasileño aclaró un punto sobre este tema y llamó a la calma.

Aroldo Maciel hace nueva aclaración tras su advertencia para Chile

Durante una transmisión, el brasileño indicó: «Yo no hablo de (un sismo) de 9 o 10 grados. Lo que yo digo es que si hay una energía que puede afectar a una parte, nosotros monitoreamos eso, hacemos informe».

«Lo que quiero aclarar acá es que tuvimos un evento de 7,5 en Venezuela y uno de los cuatro sitios con los que tiene relación es con el sur de Chile, o con Argentina», añadió Aroldo Maciel.

En este sentido, expresó: «El resumen dice que puede que esta actividad (de Venezuela) y su energía migre hacia el Atlántico, Portugal, Atlántico sur, Chile y California (…) estamos hablando de una energía capaz de generar un evento igual o superior a los 7,5».

De todos modos, Aroldo Maciel pidió tranquilidad. «Quiero pedir que no tengan miedo», mencionó.

Es importante señalar que los pronóstico del brasileño no cuentan con respaldo científico. Se trata de una teoría que no está comprobada.

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