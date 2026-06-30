«Estén listos ante cualquier cosa»: Aroldo Maciel entrega nueva actualización tras pronóstico de nuevo temblor en Chile

Hace algunos días, Aroldo Maciel dio mucho que hablar por señalar que se acercaría un movimiento sísmico en Chile tras el «doble terremoto» en Venezuela.

Y recientemente, el brasileño, quien asegura tener una técnica para predecir terremotos, entregó más detalles con respecto al anuncio que hizo para nuestro país.

En primera instancia hizo esta revelación a través de un video en su canal de YouTube y a través de este mismo medio, volvió a actualizar su pronóstico.

Nueva actualización de Aroldo Maciel

En el nuevo video compartido por el brasileño mostró un mapa del planeta con marcas de recientes movimientos. «Estos son pequeños eventos que nos dan la idea de que algo está cerca», indicó. Además, indicó que la «energía inicial» sería de 7,4 o 7,5 grados, incluso cerca de 8 si es que se desarrolla en un sector con «energía acumulada».

Posteriormente, Aroldo Maciel indicó cuándo se podría desarrollar el sismo. «En el sur (de Chile) la ventana está entre 45, 55, 60 días… a contar de la fecha que fue el terremoto de Venezuela», aseguró.

«Vemos una posibilidad, solo posibilidad. Pero esto ya es suficiente para que cada uno de nosotros y cada uno de ustedes estén listos ante cualquier cosa en nuestro querido Chile, Perú o Argentina. Nosotros seguiremos acá con este trabajo», finalizó.

De todos modos, es importante señalar que los estudios e investigaciones de Aroldo Maciel no cuentan con respaldo científico. Actualmente, no hay un método reconocido por la comunidad científica que permita conocer exactamente la fecha, magnitud o ubicación de un sismo.

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