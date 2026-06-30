Latife Soto impacta a todos tras predecir la selección que ganaría el Mundial 2026: «Lo vengo viendo hace rato»

Recientemente, la tarotista Latife Soto dio mucho que hablar tras lanzar una inesperada predicción sobre el Mundial 2026.

Resulta que en el espacio de YouTube, «Primer Palo», la guía espiritual sorprendió a los conductores Sebastián Esnaola y Jorge Lira tras dar a conocer quién ganaría el importante evento.

Sin embargo, esto no fue todo. Latife Soto también habló del «doble terremoto» que afectó a Venezuela. Incluso señaló que ya lo había anunciado.

«En domingos anteriores, en el live que tengo con Neme, avisé que se activaba el cinturón de fuego y hubo varios temblores», señaló.

En este sentido, expresó que «en California, Japón y los de Venezuela. Les venía diciendo y ahora les digo, que tiene que prepararse América Central, México y la falla de San Andrés».

La predicción mundialera de Latife Soto

En esta oportunidad, le consultaron a la guía espiritual: «¿Has logrado visionar quien levanta la copa?».

Frente a esto, Latife Soto sorprendió tras revelar la selección que ganaría la cita planetaria.

«Honestamente, lo dije el año pasado, en noviembre. Casi se me desmayó Joaquín Méndez, porque él es argentino. Pero ahora, hace mucho rato que veo a Portugal, a Ronaldo ganando esa copa», mencionó.

Además, Latife Soto expresó: «Yo me puedo equivocar, pero lo vengo viendo hace rato, meses, a Portugal. Hay un economista que le achunta a todo, pero yo veo a Portugal. Ya hubo un cambio, porque en el primer partido a Ronaldo no le fue muy bien, pero en el segundo goleó».

En este sentido, la guía espiritual, indicó: «Al final va a dar una sorpresa y él se va a retirar con esa copa de fútbol. A Argentina la veo llegando a cuartos; algo pasa ahí. Pero veo a Cristiano llevándose esa copa».

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