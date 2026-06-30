Humorista chileno lanza cruda confesión: «No me van a ver como un viejo meado»

Recientemente, un conocido humorista chileno sorprendió con una impactante confesión relacionada con la muerte.

Estamos hablando de Beno Espinosa, quien hace algunos días estuvo presente en el podcast Nada Confidencial. Instancia en la que se sinceró con su propio fin.

La inesperada confesión de Beno Espinosa

Durante la emisión del programa, en medio de una dinámica, el humorista fue consultado sobre: «¿Cómo imaginas tu muerte? Causa y edad».

Frente a esto Beno Espinosa contestó: «Ah, de viejo, suicidándome». Además, expresó: «A mí no me van a ver como un viejo meado».

En este sentido, el comediante expresó: «Yo estoy trabajando fuerte para tener buena vejez, para que el cuerpo me acompañe, pero si llega un punto en el que yo voy cachando que se acerca una demencia, no estoy controlando el esfínter, o no puedo con la realidad misma, (aplico) ‘su morfinazo’, a lo caballero, en la cama, echadito, piola».

De este modo, Beno Espinosa aseguró que ya tiene un plan de cara a su partida, el que considera cartas para sus seres cercanos.

Frente a esto, la conductora del espacio, Javiera Canales indicó: «Lo tienes bien pensado». Además, expresó: «Mi idea es muy parecida, yo también imagino que mi vida se va a acabar con mi decisión, a menos que me muera en un accidente».

También te podría interesar leer en RadioActiva: Humorista que brilló en el Festival de Viña 2026 revela que lleva tres años de celibato voluntario: «Dejé el copete, el cigarro y el pololeo»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google