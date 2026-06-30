Humorista que brilló en Viña revela que lleva tres años de celibato: «Dejé el copete, el cigarro y el pololeo»

Recientemente, la humorista que brilló en la última versión del Festival de Viña, Piare con P estuvo presente en el espacio web «La alfombra», el que es conducido por Martín Cárcamo.

En esta oportunidad, la comediante habló de su carrera, el certamen viñamarino y de situación de su vida personal que la han marcado.

De este modo, Piare con P se refirió a su etapa de rehabilitación e incluso de cómo su separación la ha llevado a replantearse cosas de su rutina.

En este sentido, la humorista sorprendió con una inesperada confesión sobre su vida íntima.

La confesión de Piare con P

En esta oportunidad, Martín Cárcamo le consultó: «¿Estás en pareja o estás soltera? ¿En qué estás?».

Frente a esto, Piare señaló: «Soltera. (Hace) tres años, dos meses, dos días…», lo que generó risas en los presentes.

Y después ya más serio, indicó: «Tres años y dos meses, más o menos, y (en) celibato voluntario. Tres años».

En este sentido, el conductor indicó: «Esta mujer me gusta».

Frente a esto, Piare con P explicó los motivos de por qué tomó esta decisión.

«Sí, a mí el pi…, el amor me distraía mucho. Si quería enfocarme, tenía que hacer cambios radicales en mi vida. Dejé el copete, dejé el cigarro, estuve mucho tiempo comiendo sin gluten, que me hizo muy bien para el ánimo, y dejé el pololeo», señaló la comediante.

De este modo, Martín Cárcamo le consultó: «¿Estás hablando en serio? ¿Cero?». Ante esto, la humorista confirmó: «Cero».

En este sentido, la humorista dio a conocer que esta decisión fue después de experiencias en sus relaciones. «Solía caer en la toxicidad en las relaciones. Aprendí a conocerme y hoy en día yo no te voy a andar aceptando migajas», indicó.

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