«Dios mío, por favor sigue acompañándome»: Preocupación por el estado de salud de reconocida periodista

Desde hace un tiempo que la periodista Chris McMillan se encuentra enfrentando problemas de salud. Y recientemente, la exreportera de Bienvenidos volvió a generar preocupación con registros desde un centro de salud.

«No sé cuántas batallas más vendrán, pero una a una, las iremos superando. Ahora, nos vamos al Hospital Salvador. Dios mío por favor sigue acompañándome», escribió en una publicación en Instagram para acompañar las fotografías.

Es importante señalar que hace algunos días la mujer también se cayó en su hogar. «Me caí de espalda como una tabla que se desploma. Mis piernas, sin fuerza para sostenerme, me hicieron caer de rodillas por lo menos diez veces», indicó en otro post en redes.

Las complicaciones que ha enfrentado Chris McMillan

Es importante señalar que la experiodista de Canal 13 ha enfrentado diversas operaciones en su columna. Además, a esto se le suma un accidente de tránsito en el cual la chocó un bus de Transantiago.

«Han sido tres procedimientos en mi columna en ocho meses. Neurocirugías que son costosas. Nosotros pensamos en diciembre que ya había terminado todo, y lamentablemente yo iba de copiloto con mi mamá y nos chocó un bus del Transantiago por mi puerta. Eso me abrió la hernia lumbar que estaba cerrada, y ahí me quedé sin piernas», indicó la comunicadora durante el mes pasado en el espacio «Hay que decirlo».

Es importante mencionar que Chris McMillan vive con su esposo y sus tres hijos. En este sentido, durante el último tiempo han enfrentado complicaciones económicas por los costos de tratamientos médicos.

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