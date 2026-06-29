Restricción vehicular en la Región Metropolitana: estos vehículos no pueden circular este martes 30 de junio

Desde el inicio del mes pasado que está rigiendo la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Medida que busca cuidar la calidad del aire y que limita la cantidad de vehículos que circula por las calles.

La iniciativa rige en meses de invierno y otoño. Justamente cuándo empeora más la calidad del aire. Además, es parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

Es importante mencionar que la restricción vehicular se aplica entre lunes y viernes, desde las 07:30 hasta las 21:00 horas, excepto días feriados.

La restricción vehicular de este martes 30 de junio

Los vehículos con restricción vehicular durante este martes 30 de junio son los que tienen patentes finalizadas en los siguientes números:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del 2011: 0 – 1.

Automóviles no catalíticos sin sello verde: 0 – 1 – 2 – 3.

Motocicletas previas al 2002: 0 – 1 – 2 – 3.

Motocicletas inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010: 0 – 1.

Buses de pasajeros sin sello verde: 0 – 1 – 2 – 3.

Transportes de carga sin sello verde: 0 – 1 – 2 – 3.

De todos modos, se podrían agregar más números a la restricción vehicular en caso de que se declare alerta, preemergencia, o emergencia ambiental para este martes.

Por otro lado, es importante señalar que en el caso de los vehículos que no tienen sello verde, tienen prohibido circular dentro del anillo de Américo Vespucio.

Resulta importante que los conductores estén pendientes a la restricción vehicular en la Región Metropolitana. De esta manera, se protege la calidad del aire y también evitan multas. Las sanciones por no cumplir con la normativa van desde 1 a 1.5 UTM. Esto corresponde a cerca de entre $70 mil y $90 mil.

La medida estará en vigencia hasta el 31 de agosto. Por otro lado, quienes quieran conocer más información al respecto pueden revisar el sitio web oficial del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

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