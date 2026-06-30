Reconocido cantante chileno sorprende en redes con su romántica propuesta de matrimonio: «Dijo que sí»

Recientemente, un popular cantante chileno sorprendió en redes sociales con una importante noticia. Se trata de Julianno Sosa, quien dio a conocer que le pidió matrimonio a su pareja.

El artista compartió registros del momento de la propuesta durante una romántica ceremonia al aire libre. «Dijo que sí», escribió para acompañar las fotografías.

Además, su pareja Kenia Benítez le dedicó una románticas palabras en la publicación que compartió Julianno Sosa.

«Gracias, mi amor, por hacerme tan feliz. Gracias por regalarme uno de los recuerdos más hermosos de mi vida. Sin duda, volvería a decirte que sí una y mil veces. Te amo con todo mi corazón», expresó.

Como era de esperar, esta publicación no pasó desapercibida y generó múltiples reacciones entre los seguidores de Julianno Sosa y también de colegas del género urbano.

«Son el amor de sus vidas», le escribió Loyaltty. En tanto, Jairo Vera indicó: «Eres el mejor mi hermano».

«Que Dios los bendiga siempre»; «Bkn mi hermano felicidades!!»; «Wooooh muchas felicidades»; «Necesito uno igualito a Julianno en mi vida»; «el amor de mi vida se casa con el amor de su vida», fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

El gran momento de Julianno Sosa

Esta noticia se da en medio de un gran momento personal que vive el cantante urbano. Vale señalar que recientemente, dio a conocer que terminó su cuarto medio. Además, le hicieron una pintura en Puente Alto.

Incluso Julianno Sosa confirmó que próximamente realizará un concierto en Teatro Caupolicán.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google