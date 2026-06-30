Garras de Amor celebrará 27 años en Gran Arena Monticello con grandes invitados: fecha y cómo comprar entradas

¡Atención fanáticos! La reconocida agrupación argentina, Garras de Amor aterrizará próximamente en Gran Arena Monticello para celebrar sus 27 años de carrera.

Durante su trayectoria, la banda ha sido inspiración para muchas otras y se han posicionado como referentes de la escena tropical en Sudamérica.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 26 de septiembre, a las 20:30 horas.

Garras de Amor celebrará 27 años de carrera en Gran Arena Monticello

Las entradas para el concierto de la banda argentina se encuentran disponibles a través del sistema Ticketmaster. Los precios de las entradas se encuentran entre $17.000 y $43.000 (sin considerar cargo por servicio).

Vale señalar que las melodías y letras de la agrupación tuvieron gran impacto en la música tropical de Chile. De hecho, alcanzaron discos de Oro y Platino. Además, se han presentado en importantes escenarios como los del Festival de Viña del Mar y el Festival de Olmué.

Y en la noche del sábado 26 de septiembre, la banda tendrá grandes invitados. Se trata ni más ni menos que de Jordan y Kanela de Noche de Brujas. De este modo, se vivirá una importante fiesta cargada de grandes clásicos.

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