Myriam Hernández regresa a Gran Arena Monticello: fecha del concierto y cómo comprar entradas

¡Atención fanáticos! Recientemente, se confirmó el regreso de Myriam Hernández a Gran Arena Monticello.

La destacada baladista decidió relanzar su icónica canción «Herida» en vivo con el fin de celebrar su gran concierto en el Estadio Nacional durante el año pasado.

En este sentido, Myriam Hernández retoma su gira nacional y volverá a Gran Monticello.

Este show de la cantante nacional en San Francisco de Mostazal se da en el marco de la celebración de Tauro World Tour que se sigue desarrollando.

Es importante mencionar que Myriam Hernández cuenta con una destacada carrera llena de temas que se han transformado en himnos. La artista ha cautivado diversas generaciones con su estilo y capacidad para emocionar al público.

Y ahora regresa a importantes escenarios como Monticello para reavivar su conexión con sus fanáticos.

Myriam Hernández vuelve a Gran Arena Monticello

El concierto de Myriam Hernández en Gran Arena Monticello se llevará a cabo el próximo viernes 2 de octubre a las 21:00 horas.

Las entradas para este show estarán disponibles este viernes 26 de junio a las 12:00 horas a través de la página web de Ticketmaster.

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