Preocupación por impactante predicción que se cumpliría hoy, miércoles 24 de junio: «Estoy aterrada»

Se está desarrollando el Mundial 2026 y durante los últimos días se han viralizado diversas publicaciones y videos sobre una supuesta predicción de una vidente.

Resulta que la brasileña Vó Bahiana dio a conocer que durante el desarrollo de un partido se viviría una «invasión»o abducción extraterrestre.

La vidente indicó que tuvo un sueño en el que vio esta invasión. Según su relato, esto ocurriría durante este miércoles 24 de junio, en el encuentro de Brasil frente a Escocia en Estados Unidos.

La mujer señaló que una nave espacial descendería en la cancha y que algunos jugadores y miembros de la delegación brasileña serían abducidos.

«Estoy aterrada», indicó en un video publicado en su Instagram.

Además, a través de redes, se ha viralizado que supuestamente, Baba Vanga, quien fue una famosa mística búlgara, también habría predecido que un fenómeno visible se desarrollaría en el torneo. Sin embargo, no existe una referencia explícita de este presagio.

Reacciones en Chile

La predicción de la brasileña no ha pasado desapercibida. Vale señalar que la mujer tiene 24 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Y desde Chile se han referido al tema. Por ejemplo, la tarotista Latife Soto, indicó en el programa de Mega, La Hora de Jugar que «mucha gente lo va a ver con sus propios ojitos a través del televisor».

Por otro lado, el tarotista Álvaro Berríos, conocido como el sultán de México sorprendió hace algunos días. «En un evento deportivo, donde se reúnen muchas personas del mundo, se va a manifestar y abrir una luz en el cielo que va a ser vista y percibible por todo el mundo», indicó en conversación con Salfate y Alfredo Lamadrid. Sin embargo, descartó cosas raras como platillos, según consignó ADN.cl.

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