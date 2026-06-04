«Tenemos que estar atentos»: Latife Soto siembra el terror con predicción sobre nuevos temblores en Chile y entregar fechas claves

Recientemente, en el programa de Mega, «La hora de Jugar», Latife Soto encendió las alarmas con nuevas predicciones para Chile. Instancia, en la que adelantó que nuevos sismos podrían afectar al país.

Vale señalar que tras el intenso temblor que se desarrolló durante la semana pasada en Calama, la tarotista fue consultado con respecto a los movimientos telúricos.

Frente a esto, Latife Soto generó gran preocupación con su nueva predicción tras lanzar las cartas.

La nueva predicción de Latife Soto para Chile

La guía espiritual comenzó advirtiendo que «tenemos que estar atentos».

«Me sale como del día 3 al 7 (de junio), 3, 4, 7, podría venir otro movimiento según las cartas. No es que sea fijo, pero me está mostrando como esos numeritos», explicó Latife Soto.

Además, indicó que «junio va a ser un mes de muchos sismos».

En este sentido, Latife Soto señaló: «Yo sé que ustedes están acostumbrados, pero hay mucha gente que igual le tiene miedo».

Y en el espacio televisivo le consultaron a la tarotista sobre la intensidad que tendría el sismo. A lo que respondió: «Seis, seis cuatro, es como eso».

Es importante mencionar que a mediados del mes pasado, Latife Soto también fue consultada con respecto los movimientos telúricos que se podrían desarrollar en el país. En esta oportunidad, expresó: «Yo veo por las cartitas, al norte y al sur muy expuestos a movimientos sísmicos».

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