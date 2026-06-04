«Fui la mujer más gorreada de Chile»: El desahogo que impacta al mundo del espectáculo chileno

Hace algunos días, Jorge Valdivia volvió dar que hablar en el mundo de la farándula. Esto debido a que Cecilia Gutiérrez dio a conocer que le habría regalado un anillo a su nueva pareja, Priscilla «Titi» Armenakis.

Debido a esto, en el programa «Hay que decirlo» de Canal 13 llegaron a hablar con la exesposa del campeón de América para preguntarle sobre el tema.

«El Mago le habría regalado un anillo a su nueva polola y como tú justo habías contado que te había pedido la argolla de matrimonio queríamos saber ¿Qué te parece esta situación?», le consultó directamente una notera del espacio.

«Capaz que haya sido para eso po para cambiarla en Tiffany para un anillo para ella, yo le deseo lo mejor, de verdad. Que sea muy feliz y ojalá que sea así po«, le respondió Daniela Aránguiz.

El descargo de Daniela Aránguiz tras ser consultada por el Mago Valdivia

Además, en esta oportunidad la exchica Mekano mencionó: «El Jorge no es mi ex, es mi ex ex. Entonces, como que yo estoy chata de que me vinculen emocionalmente con él. Lamentablemente voy a tener que tener contacto con ese hombre toda mi vida porque es el papá de mis hijos. Pero más allá de eso, ya se acabó, no hay más, o sea qué podría decir yo».

«Yo estoy súper feliz, enamoradísima, voy a cumplir un año con el José. Me siento más joven, más linda, más empoderada, más todo. O sea, para mí, mi pasado fueron puras tristezas, sufrimientos, infidelidades, fui la mujer más gorreada de Chile. Entonces, ahora estoy en una etapa de mi vida en que no quiero que me vinculen más con mi pasado, yo vivo mi presente», añadió Daniela Aránguiz.

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