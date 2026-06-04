¡Tras éxito en ventas! Confirman segundo concierto de 31 Minutos en Gran Arena Monticello: cuándo es y cómo comprar entradas
Las entradas para este show de 31 Minutos ya están disponibles con precios entre $18.400 y $74.750 (considerando el cargo por servicio).
¡Atención fanáticos! Luego de agotar todas la entradas para el show del sábado 11 de julio en Gran Arena Monticello, se agendó otra fecha de 31 Minutos en el mismo recinto.
De este modo, personas de todas las edades podrán disfrutar, cantar y bailar con el nuevo espectáculo «Radio Guaripolo II». Obra musical que refleja la vigencia que sigue teniendo estos icónicos y queridos títeres.
En este show, Guaripolo va a estar acompañado de grandes figuras del noticiero más querido de Chile como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry, Policarpo Avendaño, Patana y más.
Cabe destacar que el evento contará con los éxitos de siempre de 31 Minutos y también nuevas canciones.
En tanto, «Radio Guaripolo» es una estación radial, la que opera hasta altas horas de la madrugada, donde principalmente se realizan bromas y pitanzas.
Nueva fecha de 31 Minutos en Gran Arena Monticello
La nueva fecha del querido noticiero en Gran Arena Monticello se llevará a cabo el próximo domingo 12 de julio, a las 17:00 horas.
Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster. Los valores se encuentran entre $18.400 y $74.750 (considerando el cargo por servicio).
todos los precios a continuación:
Con el anuncio de esta nueva fecha, los fanáticos tienen una nueva oportunidad de disfrutar en vivo de la música de 31 Minutos que durante el último tiempo ha llevado a cabo importantes hitos. Por ejemplo, en octubre del año pasado tuvieron un exitoso Tiny Desk.
En tanto, en marzo de este año se presentaron en Lollapalooza Chile. Mientras que en mayo de este año tuvieron un exitoso paso en México. Instancia, en la cual más de 230 mil fanáticos llegaron hasta el Zócalo que se ubica en Ciudad de México (CDMX) con la finalidad de disfrutar de un show lleno de música, baile y alegría.
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