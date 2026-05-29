Santaferia confirma concierto en Gran Arena Monticello para celebrar 20 años de carrera: cuándo es y cómo comprar entradas

¡Atención fanáticos! Santaferia, agrupación que por 20 años ha cautivado al público con cumbia contagiosa, baile sin parar y sabor nacional regresará a Gran Arena Monticello.

En esta oportunidad, la banda llega al recinto con el fin de celebrar sus 2 décadas de carrera.

Este concierto de Santaferia está programado para el próximo 31 de julio, a las 21:00 horas. De este modo, se espera un show lleno de éxitos, la típica energía que caracteriza a Santa Feria y también nostalgia.

En esta oportunidad, la banda hará un recorrido por sus cinco discos de estudia. De este modo, se espera que cautiven a los presentes con grandes temas que han hecho bailar a muchos en matrimonios y fiestas, como «Sákate uno», «Locura y Pasión», El Gil de tu ex» y más.

Vale señalar que esta agrupación no se limita únicamente a tocar música. La agrupación se a transformado en un verdadero fenómeno cultural y ha concretado colaboraciones con importantes figuras de la música como Joe Vasconcellos y Roberto Márquez. Además, se han presentado en importantes escenarios como Lollapalooza Chile, Festival de Olmué y Quinta Vergara.

A esto se le suma que recientemente llevaron a cabo una gira por Europa, y se presentaron en Argentina, México y Estados Unidos.

Vale señalar que recientemente se estrenó vía streaming el documental «Pa’ que lo baile como quiera». Este hace un recorrido por los 20 años de carrera de Santaferia. Este demuestra que la agrupación es más que una banda: es un libro abierto, un DVD histórico, y ahora, también un legado que se celebra en vivo.

Venta de entradas para el concierto de Santaferia en Gran Arena Monticello

Las entradas para este concierto de Santaferia en Gran Arena Monticello ya están disponibles a través de Ticketmaster.

Los precios se encuentran entre $17.250 y $49.450, sin considerar el cargo por servicio.

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