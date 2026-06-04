«No por ser trabajadora sexual no puedo ser de izquierda»: exdirigente estudiantil se sincera sobre su nueva vida

Hace algunos días, se hizo viral el caso de Fernanda Mora. Joven que hace algunos años era dirigente estudiantil, pero que ahora se dedica a la creación de contenido para adultos.

Esta historia dio mucho que hablar y recientemente, la mujer que fue parte de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) conversó con La Cuarta.

«Hacía mucho tiempo que no soy dirigente estudiantil, entonces volver a recordar todo igual es fuerte. Pero me gusta, la verdad (dedicarse al contenido para adultos)», señaló en conversación con el medio ya nombrado. En este sentido, destacó los beneficios económicos que tiene su nuevo trabajo.

Además, recordó la época en que se dedicó a la política e incluso recordó una instancia en 2020, en la cual terminó detenida. Vale señalar que por años fue parte de la ACES, donde incluso fue la vocera.

«Yo entregué muchos años a la lucha social. Me expuse muchos años públicamente, políticamente, físicamente», indicó.

Fernanda Mora se sincera

La joven señaló que sigue «creyendo en mis principios, mis valores, mis ideales». Sin embargo, aseguró que se alejó de la exposición pública debido a que sufrió acoso «por parte de grupos de derecha, estudiantes».

Fernanda reveló que la política fue una etapa importante en su vida. Sin embargo, reconoció que «me vine a Santiago y empecé a hacer OnlyFans y Arsmate para poder financiar mis cosas».

Además, asegura que le ha ido bien en el contenido erótico.

Con respecto cómo se lo tomaron desde el mundo político aseguró: «No he recibido ningún ataque de parte de círculos políticos de izquierda, y eso lo agradezco mucho».

«No porque yo sea trabajadora sexual, porque para mí hacer porno es trabajo sexual también, no puedo tener una convicción política. No por ser trabajadora sexual no puedo ser de izquierda. No porque sea trabajadora sexual no puedo exigir derechos para mi vida», añadió Fernanda Mora.

Además, aseguró que «mi feminismo abarca a las trabajadoras sexuales, que somos completamente explotadas también por el sistema».

En tanto, tras ser consultada por La Cuarta sobre la posibilidad de volver a la política aseguró que lo haría sin exposición pública para no «dañar las movilizaciones que surjan, porque mi trabajo es muy cuestionado».

Además, aseguró que cuando fue dirigente nunca lo hizo pensando en tener dinero o tener un cargo político.

«En la ACES eso era lo que más criticábamos: cuando hay personas que utilizan la política o su dirigencia estudiantil para tener cargos públicos después y sacar leyes en contra del mismo pueblo, como ha pasado por muchos años», mencionó Fernanda Mora.

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