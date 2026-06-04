Conmoción en el mundo de las comunicaciones por muerte de histórico periodista chileno

Este martes se confirmó una triste noticia que ha sacudido al mundo de las comunicaciones. Se trata de la muerte de Leonardo Cáceres Castro, reconocido periodista chileno que anunció el último discurso de Salvador Allende en el inicio del golpe de Estado de 1973.

El profesional tuvo una destacada trayectoria. El egresado de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile se desempeñó como jefe de prensa de Radio Magallanes y creó el primer departamento periodístico de Canal 13 de la Pontificia Universidad Católica. Asimismo, fue uno de los fundadores del Diario La Época en el regreso de la democracia.

El histórico anuncio de Leonardo Cáceres Castro

En la mañana del 11 de septiembre de 1973, mientras avanzaba el golpe militar, desde Radio Magallanes dieron a conocer que Salvador Allende quería entregar un mensaje al país. En dicha instancia, Cáceres se encontraba en los estudios de la emisora.

«Estaba improvisando sus últimas palabras, su despedida no sólo del gobierno, su despedida de la vida. Nosotros no lo sabíamos, pero lo intuimos perfectamente al escuchar lo que él dijo», indicó el periodista después de un tiempo, según consignó ADN.cl.

Además, según el mismo medio ya citado, Leonardo Cáceres Castro reveló en otra entrevista lo que sintió al escuchar las palabras del exPresidente. «Un escalofrío que te recorre la columna vertebral y una sensación de que te están quitando el piso sobre el cual estás», mencionó.

Luego del golpe de estado, el comunicador estuvo exiliado en Moscú, donde integró el programa Escucha Chile de la Radio Moscú. Y luego de doce años fuera del país, el periodista regresó a Chile para seguir ligado al mundo del periodismo.

Leonardo Cáceres Castro fue velado el martes en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen ubicada en Ñuñoa. En tanto, su despedida fue el miércoles en el Cinerario del Parque del Recuerdo en Huechuraba.

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