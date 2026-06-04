A meses del grave accidente: se confirma noticia de Fran Maira que muchos esperaban

Recientemente, se confirmó una nueva noticia sobre el futuro laboral de Fran Maira, quien después de protagonizar un grave accidente durante el 24 de febrero ha estado alejada del mundo de la televisión.

Y recientemente, Chilevisión ya confirmó que la joven regresará a la pantalla chica. Y lo hará en «Fiebre de Baile». Espacio al cual iba a llegar antes del incidente que vivió.

El espacio de baile desarrollará una dinámica que ya se ha visto. Se trata de las competencias en trios. De este modo, el programa sumará como invitados a figuras del espectáculo y del entretenimiento como Fran Maira.

Vale señalar que después del comentado accidente, la joven ha enfrentado un complejo momento personal. De hecho, ha mantenido un perfil muy bajo. Incluso bajó mucho su actividad en redes sociales.

¿Cuándo es el debut de Fran Maira en Fiebre de Baile?

De acuerdo a lo informado por el canal a través de un comunicado, la exparticipante de Gran Hermano Chile debutará en Fiebre de Baile este domingo 7 de junio.

De este modo,la joven conformará un trío con la cantante urbana Flor de Rap y el bailarín Benjamín Salinas.

Es importante mencionar que Fiebre de Baile también contará con otros populares invitados. Por ejemplo, Princesa Alba que estará junto a Valentina Roth y Luciano Copelli; el Sensual Spiderman que se sumará a Dani Castro y Diego Espinoza. En tanto, Yuhui va a estar con Disley Ramos y Cristián Cueto.

Asimismo, llegarán otros invitados como Yamna Lobos, Juan Pedro Verdier, Daniela Castillo, Tiago Correa, Ignacia Michelson y Mario Ortega, entre otros.

Recordemos que Fiebre de Baile se emite por las pantallas de CHV entre domingo y miércoles, después de CHV Noticias Central.

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