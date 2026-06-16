Se confirma quiebre en reconocida banda chilena: están en su mejor momento y se preparan para uno de sus mayores hitos

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha dado mucho que hablar en escena musical. Resulta que desde la reconocida banda nacional, Candelabro, confirmaron la salida de dos de sus integrantes.

La agrupación que atraviesa un gran momento musical, dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

Candelabro confirma la salida de dos integrantes de la banda

La banda compartió un comunicado en redes sociales, en el que se confirmó la salida del guitarrista Luis Ayala y de su saxofonista María Lobos.

«Nos dirigimos a ustedes para comentarles que Luis y María no seguirán en el proyecto. Queremos agradecerles por su participación en Candelabro durante este tiempo», se comenzó indicando en el texto de Candelabro.

Además, se agrega: «Valoramos su dedicación y esfuerzo desde su incorporación, así como su trabajo en nuestros primeros dos álbumes publicados y todas las presentaciones en vivo en estos años, en los que han sido fundamentales para la banda».

En este sentido, le desearon gran éxito a ambos músicos en sus próximos desafíos: «Le deseamos lo mejor a ambos en sus proyectos futuros y la mejor de las suertes».

Asimismo, le solicitaron a sus seguidores que se tomen la noticia «con el mayor respeto posible».

Como era de esperar la publicación dio mucho que hablar y generó múltiples reacciones. «Oye no estamos en el día del inocente«; «Nunca escuché liebre en vivo, triste»; «sálganse de ig kiero estar sola»; «ya empezamos ya…», fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

Cabe destacar que la noticia de en un gran momento de Candelabro. La agrupación recientemente tuvo dos reconocimientos en los Premios Pulsar. De hecho, ganaron la categoría de Álbum del Año.

Además, se preparan para su primer concierto en un escenario masivo. Este se desarrollará el 8 de diciembre y las entradas ya están agotadas.

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