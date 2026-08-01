Kike Morandé se ausentará de Detrás del Muro por tres semanas: Rostro del canal será su reemplazo

El más reciente capítulo de Detrás del Muro dejó una inesperada noticia. Kike Morandé confirmó que se ausentará del programa durante algunas semanas para tomarse vacaciones y, de paso, presentó al conductor que quedará a cargo de la animación.

El anuncio ocurrió en medio de un sketch ambientado en el Cesfam, donde el animador pidió una «licencia médica» al resto del elenco para justificar su descanso, en una evidente parodia al debate sobre el uso de este tipo de permisos en el sector público.

Kike Morandé se ausentará de Detrás del Muro por tres semanas

En ese contexto, Kike Morandé explicó que, luego de cuatro meses al frente del espacio, decidió hacer una pausa de tres semanas, aprovechando además que en pocos días celebrará un nuevo cumpleaños.

La revelación despertó la curiosidad del elenco, que de inmediato quiso saber quién asumiría la conducción durante su ausencia.

Antes de responder, el animador entregó algunas pistas. “Es amigo en personal que me siguió de canal en canal. Donde vio que me vine para acá, él también se vino”, comentó.

Finalmente, Kike Morandé terminó con el suspenso y anunció entre risas: “Adivinen… ¡Julio César (Rodríguez)! ¡No aguantó!”.

El nombre fue recibido con una ovación del público presente, que comenzó a corear «¡Julito!».

Cabe recordar que Julio César Rodríguez se incorporó a Mega en abril de 2026, luego de dejar Chilevisión, estación donde permaneció durante 13 años.

Por su parte, Kike Morandé regresó a la señal a comienzos de este año para liderar el regreso de Detrás del Muro, cuya nueva temporada debutó en marzo de este año, tras su paso por Chilevisión.

Leer también: «No soy una santa»: Ex diputada sorprendió con su look en el concierto de Rosalía e hizo inesperada confesión

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google