Influencer que le dio wasabi a su perro regresó a las redes para pedir disculpas: «Aprendimos de esto»

Luego de varios días alejada de las redes sociales, la influencer Josefa Sáez reapareció públicamente junto a su padre, Mario Sáez, para abordar la polémica que protagonizó tras la difusión de un video junto a su perro Corso.

Cabe recordar que la creadora de contenido recibió una ola de críticas luego de que se viralizara un registro donde le daba un trozo de salmón con abundante wasabi a la mascota de la familia.

Influencer que le dio wasabi a su perro regresó a las redes para pedir disculpas

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, la influencer reconoció que los últimos días han sido especialmente complejos, y señaló: «Acepto las críticas y asumo la responsabilidad, porque acá somos uno, somos una familia. Pero no creo que estas críticas tengan que convertirse en amenazas, en mensajes de odio a mi familia o insultos», expresó.

«Creo que las amenazas nunca deben normalizarse, a pesar de que las críticas sean parte de las redes sociales», agregó.

En el registro también intervino su padre, Mario Sáez, quien explicó que decidieron mantenerse alejados de internet durante algunos días, tras la funa.

Asimismo, quiso responder a quienes manifestaron preocupación por el estado de Corso: «Quiero que la gente entienda, la gente que está molesta y preocupada por la salud del Corso, pero el Corso es de mi hija, es de mi casa, nos acompaña a todos lados«, señaló.

«Los que trabajan conmigo, los que son mis amigos, mi gente que me ha visto (…) ese perro no puede estar en mejores manos«, agregó.

Para cerrar, Mario Sáez ofreció disculpas: «Disculpas por cualquier malentendido y continuar no más, apoyar a la Josefa. Aprendimos de esto«, concluyó.

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