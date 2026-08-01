Naya Fácil contra rostro de TV: «¿Cuál aporte has hecho? ¿Donas plata? ¿Donas casas? (…) te invito a donar 20 millones de tu bolsillo. ¿Te atreves?»

Naya Fácil reaccionó con todo a los dichos de Javier Fernández, panelista de Zona de Estrellas, quien puso en duda las ayudas solidarias que realiza la influencer y aseguró que solo las hace para generar repercusión en redes sociales.

Las declaraciones surgieron mientras el programa comentaba las recientes polémicas de la creadora de contenido. En ese contexto, Fernández lanzó una dura crítica:

“No le crean más a Naya Fácil, todo lo que hace lo hace por engagement, no es real. Cuando va a ayudar a la gente no es real. Es todo por la plata, es todo un negocio (…) Ella pasa por la virgen María y no es así. Es una señora oportunista. A mí no me gusta”, afirmó.

Naya Fácil respondió con todo

A través de sus historias de Instagram, Naya Fácil respondió directamente al panelista y defendió el trabajo solidario que ha realizado durante los últimos años: “¿Cuál es el aporte tan importante que él ha hecho para decir que las cosas que hago no son reales? Javier Fernández, discúlpame, pero a mí no me molesta sacar 10 o 15 millones de mi bolsillo y donarlos. No me duele”, expresó.

“Te reto, para generar engagement. Qué feo hablar de plata, pero en las ayudas que hago saco esa cantidad de mi bolsillo. ¿Cuál es el aporte que has hecho? ¿Donas plata? ¿Donas casas? Porque, si hablas con tanta seguridad de que las cosas que hago son falsas, te invito a ver las casas”, agregó.

Naya Fácil también lo desafió: “Para hacer esto más entretenido, te invito a donar 20 millones de tu bolsillo. ¿Te atreves? Yo tengo la fortuna de poder ayudar y no me duele, me da lo mismo lo que opines. Javier, hay gente que se ha quedado sin su casa, ha perdido familiares y tú no sabes de eso”, sostuvo.

Además, apuntó contra Javier Fernández: “Él dice que todas mis ayudas son mentira. ¿Qué has hecho tú? Hablas con tanto odio. No soy señora, soy señorita, tengo 28 años. Hace mucho tiempo que habla cosas de mí en redes sociales. Ese es el mensaje que quiere transmitir: que hago todo por conveniencia”, señaló.

Para cerrar, la influencer recordó algunas de las zonas donde ha colaborado y aseguró que sus acciones hablan por sí solas: “Como él es dueño de la verdad y habla con tanta seguridad, no te vi ayudando en Lirquén, ni en Cruz de Caña, ni en Viña, ni en hogares de niñas. No te he visto visitando lugares que necesitan ayuda”, afirmó.

Finalmente, concluyó: “eso es ser real, lo que tú no haces. Me gustaría preguntarle: ¿dónde ha llegado Javier Fernández?”.

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