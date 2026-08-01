«Nunca me gustaría que mis hijas estuvieran con un hombre como yo (…) Soy narcisista»: Participante de ¿Volverías con tu ex? 2 impactó con mea culpa

Sin dudas Álvaro Ballero ha sido uno de los personajes más controversiales de Vovlerías con tu ex? 2, en su relación con Ludmila Ksenofontova. En redes sociales, ha sido objeto de duras críticas por su actitud hacia su ex.

Ahora, el propio chico reality volvió a referirse a su comportamiento en en el encierro, pero esta vez, con una profunda autocrítica. En su cuenta de Instagram, dejó un audio de casi 20 minutos al respecto.

En el registro, el ex chico reality reconoció que su actitud con Ludmila Ksenofontova estuvo lejos de ser la correcta. Además, reveló el resultado de la evaluación psicológica que se realizó.

Álvaro Ballero impactó con mea culpa en redes

Al comenzar su reflexión, Álvaro Ballero aseguró que hoy observa su comportamiento desde otra perspectiva y admitió: “Nunca me gustaría que mis hijas estuviera con un hombre como yo, como el que me mostré en el reality. Eso es una realidad”, afirmó.

También contó que su último cumpleaños fue especialmente difícil: “El día de mi cumpleaños y, por primera vez, desperté sin el abrazo de mis hijos, sin sus cartas, sin esa tortita pequeñita con una vela que siempre Ludmila se preocupaba de que tuviese”, recordó.

“Y fue duro sentirse solo, pero es parte de este proceso”, agregó.

Más adelante, el exintegrante del reality reconoció que los celos y la necesidad de controlar distintas situaciones marcaron su relación, asegurando que son aspectos que hoy busca cambiar.

“Y sé que me equivoqué, y me equivoqué y lo reconozco. Fui celoso, muy celoso… Fui controlador. Pero la verdad es que siempre he sido controlador en mi vida y esos son traumas de chico, son traumas de la infancia”, comentó.

Su diagnóstico

Otro de los temas que abordó fue la evaluación médica a la que se sometió para conocer si presentaba un trastorno del espectro autista.

Según explicó, los especialistas descartaron ese diagnóstico, aunque reconoció que sí existen otros aspectos de su personalidad que debe trabajar.

“Soy narcisista. Pero no soy un narcisista psicópata como muchos dicen. No soy así. Y obviamente eso está mal, ser narcisista está mal. Hay muchas cosas que están mal en mí y que tengo que trabajar”, sostuvo.

Respecto a su paso por Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero reconoció que nunca se sintió cómodo con el formato, aunque decidió participar porque confiaba en que aún existía la posibilidad de reconstruir su matrimonio.

“Esos celos ocurren por un formato en específico, donde probablemente yo nunca fui compatible y no debiese haber estado. Tampoco puedo culpar a la edición… yo me equivoqué”, expresó.

Para cerrar, aseguró que hoy su principal objetivo es convertirse en una mejor persona, especialmente pensando en el ejemplo que quiere entregarles a sus hijos:

“Mostré lo peor de mí… tengo que ser un muy buen ejemplo de amor para mis hijas, para que ellas entiendan lo que es un amor positivo, lo que es un amor que construye, no que destruye. Porque ese amor que mostré en el reality destruye, y eso no está bien”, concluyó.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google