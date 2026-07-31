Supuesta nueva conquista de Álvaro Ballero alzó la voz tras polémico rumor sobre su relación: «Quiero aclarar…»

Durante esta semana, Álvaro Ballero ha dado mucho que hablar en el mundo del espectáculo. Esto debido a que estuvo compartiendo diversas publicaciones románticas en sus redes sociales.

Si bien no reveló el nombre de su nueva conquista, medios de farándula dieron a conocer que se trataría de Valentina Schnitze, médico veterinaria de 35 años.

No obstante, en el programa Plan Perfecto de CHV, Eduardo de la Iglesia reveló una información que nadie esperaba. «Oficialmente, han salido dos veces. No están pololeando», indicó el comunicador.

«Es un tema bien sensible para la familia. Me dijeron que han salido dos veces, no es más que eso», añadió.

Ante esto, Valentina Schnitze rompió el silencio y se refirió al tema a través de historias en su cuenta de Instagram.

Valentina Schnitze alza la voz

Tras los comentarios que surgieron sobre su relación con Álvaro Ballero, la médico veterinaria indicó: «No he hablado con ningún periodista ni he entregado las declaraciones que se me atribuyeron. Por eso, me parece importante decirlo directamente».

«Mi vida personal es justamente eso: personal. Es una parte de mi vida que pertenece a mí y sobre la cual siempre he elegido decidir qué compartir y qué no», añadió.

En este sentido, Valentina Schnitze expresó: «Entiendo que pueda existir interés, curiosidad, especialmente cuando se trata de personas conocidas. Lo entiendo y lo respeto, pero creo que cada persona tiene derecho a construir su felicidad como mejor le parezca y a decidir qué parte de esa felicidad quiere compartir con los demás y cuál prefiere cuidar en privado».

Además, expresó: «Lo único que sí quiero aclarar es que nunca he hablado con la prensa sobre este tema, por lo que agradezco que no se me atribuyan declaraciones que jamás hice».

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