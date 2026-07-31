Querida figura de Chilevisión emociona en redes tras confirmar que será madre por primera vez: «Un amor que crece y crece»

En la jornada de este jueves, una popular figura de la Chilevisión sorprendió en redes sociales. Hablamos ni más ni menos que de Cony Capelli, quien dio a conocer que se convertirá en madre por primera vez.

La exchica reality compartió un video para confirmar la noticia y en la descripción escribió: «Un amor que crece y crece en mi vientre».

Como era de esperarse, el post generó múltiples reacciones y Cony Capelli se llenó de mensajes de felicitaciones. «¡Qué emoción! ¡Felicitaciones! Seré tía», escribió Diana Bolocco. En tanto, Diego Urrutia expresó: «Bravo, bravo, ¡felicidades! Qué alegría».

Además, otras figuras de espectáculo le mandaron cariño a la también participante de Fiebre de Baile de cara a esta nueva etapa.

Las palabras de Cony Capelli

En el programa Plan Perfecto, del cual es panelista, la joven reveló que tiene tres meses de embarazo y entregó más detalles.

«Yo siempre digo que las cosas más lindas de mi vida las he disfrutado en la intimidad, pero hay cosas que ya no podía seguir ocultando. Tuve náuseas durante la competencia, empecé a vomitar y llegó un punto en que tuve que decirle a la producción. Ellos lo saben hace dos semanas y les tengo que agradecer porque no se filtró», indicó.

Además, entre risas, Cony Capelli comentó: «La verdad es que yo había hablado con mi pololo de comprometernos este año, casarnos el próximo, y teníamos todo un cronograma pauteado porque creo que cuando una pareja se ama se proyecta a futuro, pero la verdad salió todo al revés».

Luego, entregó detalles de cómo supo que estaba embarazada. «Cuando me enteré fue chistoso porque le decía a mi pareja: ‘Mira mis pechugas, cómo han crecido’, y como los hombres son medios pavos me decía que estaban igual. Hice un test y salió positivo. Él me quedó mirando con una cara de sorprendido. Para mí fue shockeante porque estaba entrando recién a la competencia», contó.

Asimismo, Cony Capelli dio a conocer que su familia se enteró de la noticia con su publicación en redes, ya que por ensayos en Fiebre de Baile no había podido.

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