Terremoto en CHV tras filtración de ola de despidos: aseguran que figuras claves dejan el canal

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha generado gran impacto en el mundo de la TV. Resulta que se filtró que se habría vivido una ola de despidos dentro de Chilevisión (CHV).

Recordemos que este martes ya había conocido la renuncia del periodista Jaime Figueroa y en las últimas horas surgieron nuevos antecedentes sobre otras desvinculaciones al interior de la estación.

Según informó El Filtrador, el canal habría despedido a ocho trabajadores pertenecientes a Machasa. A ellos se sumarían once personas de Skyl, empresa contratista que presta servicios para Chilevisión.

De acuerdo al portal ya nombrado, las desvinculaciones afectarían a distintas áreas de la señal. Entre los trabajadores involucrados habría directores de televisión, productores y personal de tramoya.

Filtran múltiples despidos en CHV

Uno de los nombres mencionados por El Filtrador es el de Nallip Elfar. El portal señala que el productor operativo trabajó durante ocho años en el Festival de Viña del Mar mientras estuvo bajo la administración de Chilevisión.

Asimismo, detallan que participó en programas como Primer Plano, matinales, realities, espacios de talentos, Yingo y Pasapalabra.

El medio también asegura que Ricardo González figura entre los trabajadores desvinculados. A esto se suma una supuesta finalización del contrato que mantenía la creadora de contenidos Fran Maira con la estación.

Hasta el momento, Chilevisión no ha confirmado de manera oficial sobre estas desvinculaciones, ni tampoco se ha referido a la presunta finalización del vínculo contractual con la joven que actualmente es parte de Fiebre de Baile.

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