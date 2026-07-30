«Ve el programa, soy el único que existe»: Revelan inédito registro de tensa discusión en espacio de Mega que terminó con una renuncia

Gran tensión se vivió en el último capítulo de «Volverías con tu ex? 2», luego de la fuerte discusión que protagonizaron Álvaro Ballero y Luis Mateucci. Enfrentamiento que terminó con una renuncia.

Todo comenzó durante una actividad de desfile de modas. En medio de la dinámica, Mateucci cuestionó los elogios que recibían algunos participantes y apuntó directamente contra Ballero.

«Este de acá (Ballero) no quería jugar, después no quería competir, basta, dejen de inflar a las personas, que hagan algo para que se la ganen», lanzó Luis Mateucci.

Álvaro Ballero reaccionó de inmediato y respondió: «Ya eres fome, ya pasaste de moda».

Sin embargo, la discusión subió de tono cuando el aragenito continuó con sus críticas.

«Vos pasaste de moda, que te cagaron la mina y tuviste que entrar acá para recuperarla, te cagó un trapecista la mina», gritó Luis Mateucci.

Las palabras provocaron la inmediata reacción del chileno, quien se levantó de su asiento para encararlo. Sus compañeros debieron intervenir para impedir que el conflicto pasara a mayores.

«Nadie me cagó imbécil, no hables hue… imbécil, que no existes. Ve el programa, yo soy el único que existe acá, el único. No necesito hacerte un show h… imbécil. Y respeta a Ludmila», le dijo Álvaro Ballero.

Mega compartió inéditos registros

Tras la emisión del episodio, Mega publicó un video captado desde otro ángulo, mostrando con mayor detalle el momento en que ambos participantes se enfrentaron y el resto de la casa intervino para separarlos.

Es importante mencionar que después del conflicto, Álvaro Ballero reunió a sus compañeros para comunicar una decisión que sorprendió al grupo: abandonar el reality.

«Yo me voy solo, Ludmila está viviendo una etapa muy bonita que es algo que ella no ha vivido, yo viví un reality, lo disfruté como nunca y quiero que ella siga disfrutando esta experiencia, es una gran mujer, la mejor persona que he conocido en mi vida y por lejos la persona más importante y quiero que ella siga brillando acá adentro. Gracias por haberme aguantado, creo…», indicó.

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