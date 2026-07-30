Preocupación en Mega: panelista de Mucho Gusto sufrió accidente que lo dejó con múltiples fracturas

Desde hace un tiempo que el abogado y exfiscal, Sabas Chahuán está ausente en el panel del matinal de Mega, «Mucho Gusto». Sin embargo, durante la edición de este miércoles, el mismo panelista explicó qué ocurrió y reveló que sufrió un accidente doméstico que lo dejó con múltiples fracturas.

La situación salió a la luz mientras en el espacio comentaban sobre el robo de un semáforo en el denominado «Barrio Turco», en la comuna de Estación Central. En medio del despacho, José Antonio Neme aprovechó para preguntarle por qué seguía participando de manera remota.

«Estamos con nuestro panelista Sabas Chahuán, que está como en la sala de espera de un psicólogo (…) Está muy bien, pero ¿por qué no viene al estudio usted?», le consultó el conductor.

Sabas Chahuán revela el accidente que sufrió

El exfiscal nacional explicó que aún se encuentra en recuperación, aunque adelantó que espera volver al programa la próxima semana.

«Estoy lesionado. A partir del lunes estoy feliz en el estudio», respondió Sabas Chahuán.

Luego entregó detalles sobre la gravedad del accidente que lo ha mantenido alejado de los estudios de Mega.

«Me quebré dos costillas y dos vértebras», contó, provocando la sorpresa de José Antonio Neme, quien le dijo: «Es la falta de costumbre, Sabas, déjame decirte (…) ¿qué te pasó?».

Chahuán explicó que todo ocurrió tras caerse en su casa.

«Me resbalé y caí en una jardinera con la espalda», relató.

De todos modos, aseguró que su recuperación ha avanzado de forma positiva y que el dolor ya no es el mismo que durante los primeros días.

«Estoy mejor, la semana pasada el dolor era terrible, pero ahora estoy bien (…) puras pastillas, pero ya están disminuyendo», concluyó.

También te podría interesar: Álvaro Ballero sorprende con su nueva conquista y particular detalle llamó la atención en redes: múltiples reacciones

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google