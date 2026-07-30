30 Jul, 2026. 11:29 hrs

Atención fanáticos del terror: una nueva experiencia inmersiva llega a Santiago y promete sorprender

El nuevo espacio combina escenografías inspiradas en icónicos personajes del cine en un recorrido que promete sorprender a los visitantes.

Por Iván López
Celda 13
Celda 13

¡Atención fanáticos del terror! Un nuevo panorama aterrizó en Santiago. Se trata de una experiencia inmersiva que fusiona escenografías inspiradas en grandes clásicos del género, gastronomía y más.

Celda 13 abrió sus puertas en Barrio Italia con una propuesta inmersiva. Esta mezcla ambientación cinematográfica, gastronomía y coctelería en un recorrido inspirado en algunos de los personajes más emblemáticos del género.

Ubicado en el segundo piso sobre The Jail, aunque con acceso independiente por calle Condell y conexión interior desde el bar, el nuevo espacio invita a recorrer distintos ambientes donde cada puerta conduce a una historia diferente.

Durante la experiencia, los visitantes podrán encontrarse con referencias a clásicos como Annabelle, La Monja, Freddy Krueger, Jason, Chucky, Pennywise de IT, los sobrevivientes de The Walking Dead. Además de escenarios inspirados en Stranger Things y un inesperado encuentro con E.T.

Detalles del recorrido

El recorrido culmina en Celda 13, un sector ambientado como un ala psiquiátrica donde la historia del lugar reúne a algunos de los personajes más perturbadores de la ficción. La propuesta busca responder a una inquietante pregunta: ¿qué pasaría si todos ellos convivieran en un mismo lugar?

Además de la escenografía, el proyecto apuesta por una experiencia integral. Murales especialmente diseñados, iluminación, efectos de sonido y objetos de utilería forman parte del recorrido. Mientras que la oferta gastronómica incluye cuatro platos temáticos y ocho cócteles de autor, creados exclusivamente para complementar la temática del lugar.

«La idea era crear un lugar donde las personas sintieran que estaban entrando a una historia. No queríamos que fuera sólo un bar decorado, sino un espacio que sorprendiera constantemente y que invitara a volver para descubrir nuevos detalles», indican los creadores.

Celda 13 Terror
Celda 13

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