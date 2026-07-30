Atención fanáticos del terror: una nueva experiencia inmersiva llega a Santiago y promete sorprender
El nuevo espacio combina escenografías inspiradas en icónicos personajes del cine en un recorrido que promete sorprender a los visitantes.
¡Atención fanáticos del terror! Un nuevo panorama aterrizó en Santiago. Se trata de una experiencia inmersiva que fusiona escenografías inspiradas en grandes clásicos del género, gastronomía y más.
Celda 13 abrió sus puertas en Barrio Italia con una propuesta inmersiva. Esta mezcla ambientación cinematográfica, gastronomía y coctelería en un recorrido inspirado en algunos de los personajes más emblemáticos del género.
Ubicado en el segundo piso sobre The Jail, aunque con acceso independiente por calle Condell y conexión interior desde el bar, el nuevo espacio invita a recorrer distintos ambientes donde cada puerta conduce a una historia diferente.
Durante la experiencia, los visitantes podrán encontrarse con referencias a clásicos como Annabelle, La Monja, Freddy Krueger, Jason, Chucky, Pennywise de IT, los sobrevivientes de The Walking Dead. Además de escenarios inspirados en Stranger Things y un inesperado encuentro con E.T.
Detalles del recorrido
El recorrido culmina en Celda 13, un sector ambientado como un ala psiquiátrica donde la historia del lugar reúne a algunos de los personajes más perturbadores de la ficción. La propuesta busca responder a una inquietante pregunta: ¿qué pasaría si todos ellos convivieran en un mismo lugar?
Además de la escenografía, el proyecto apuesta por una experiencia integral. Murales especialmente diseñados, iluminación, efectos de sonido y objetos de utilería forman parte del recorrido. Mientras que la oferta gastronómica incluye cuatro platos temáticos y ocho cócteles de autor, creados exclusivamente para complementar la temática del lugar.
«La idea era crear un lugar donde las personas sintieran que estaban entrando a una historia. No queríamos que fuera sólo un bar decorado, sino un espacio que sorprendiera constantemente y que invitara a volver para descubrir nuevos detalles», indican los creadores.
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