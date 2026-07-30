Tarotista impactó a Salfate con alarmante predicción para Chile: días después ocurrió lo que nadie esperaba

Recientemente, El Sultán de México volvió a llamar la atención por una de sus recientes predicciones. Resulta que en una conversación junto a Juan Andrés Salfate en el espacio «Hoy se juega», el vidente señaló que veía un escenario complejo en relación con las enfermedades que podrían afectar al país durante las próximas semanas.

En concreto, indicó que podría iniciar un periodo marcado por nuevas noticias en materia sanitaria.

La nueva predicción de El Sultán de México

Todo surgió debido a que Salfate compartió su visión sobre el tema y mencionó el hantavirus. «Yo he visto que el chancho está medio tirado, yo sé que no lo parece en este momento», comentó.

«Yo creo que sí, se viene (…) yo creo que en agosto y empezamos ya en estos últimos días (de julio) a tener noticias», señaló el tarotista.

«Chu… no ha salido mucha noticia, pero Venezuela se ha llevado a varios y Nueva York… ha muerto harta gente por esta enfermedad», dijo Salfate antes de que El Sultán de Méxito entregara más detalles.

«Le está afectando también a gente con más capacidad económica que tiene la capacidad de viajar», indicó el tarotista.

Tras escucharlo, Salfate recordó cómo comenzaron los primeros casos de Covid-19.

«Así partió el Covid, le llamaban ‘la pandemia de los ricos’, como todos se lo pegaban en Asia (…) claro, uno va a Concón nomá», dijo entre risas. Sin embargo, aprovechó de recomendar fortalecer el sistema inmunológico.

Los dichos del tarotista han llamado la atención. Esto debido a que fue después de que el Ministerio de Salud decretó Alerta Sanitaria por hantavirus entre las regiones de Atacama y Magallanes, una medida que también contempla acciones frente a otras enfermedades transmitidas por animales y mosquitos, como la influenza aviar.

Vale señalar que la alerta permanecerá vigente hasta el 31 de julio de 2027.

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