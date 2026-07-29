«Coyote vs. Acme» llega el próximo mes a los cines chilenos: conoce la fecha de estreno

¡Atención fanáticos de Looney Tunes! «Coyote vs. Acme», la película protagonizada por el emblemático Coyote, llegará durante el próximo mes a nuestro país.

En concreto, el estreno en los cines chilenos es el 27 de agosto, de la mano de BF Distribution.

Vale señalar que recientemente, se lanzó el tráiler final de la cinta, que durante los últimos años estuvo en el centro de la polémica luego de que Warner Bros. Discovery decidiera cancelar su estreno, pese a que la producción ya estaba completamente terminada.

La historia presenta un giro distinto al clásico enfrentamiento entre el Coyote y el Correcaminos. Tras décadas de fracasos intentando capturar a su rival, el personaje decide demandar a ACME, la compañía responsable de fabricar los productos que, una y otra vez, sabotearon sus planes.

Para llevar adelante el caso contrata al abogado Kevin Avery, interpretado por Will Forte, quien deberá enfrentarse en los tribunales a su antiguo jefe, personaje encarnado por John Cena. Con el paso de la historia, la relación entre ambos protagonistas se convierte en uno de los pilares de la película.

La cinta fue dirigida por Dave Green y escrita por Samy Burch. Contó con un presupuesto cercano a los 70 millones de dólares, aunque inicialmente Warner Bros. Discovery optó por archivarla para acceder a un beneficio tributario, decisión que generó críticas en la industria.

Finalmente, Ketchup Entertainment adquirió los derechos mundiales de la producción y permitió que la película llegara a la pantalla grande.

Según su sinopsis oficial, «Coyote vs. Acme» mezclará acción real, animación y comedia en «el juicio más absurdo de la historia», donde el Coyote buscará demostrar que los productos defectuosos de ACME fueron los verdaderos responsables de todos sus fracasos persiguiendo al Correcaminos.

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